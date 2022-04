Primeiro casamento homoafetivo em base antártica britânica

Dois comissários de um navio de pesquisa polar se tornaram o primeiro casal homoafetivo a se casar em uma base britânica na Antártica, disse o instituto de ciências para o qual trabalham nesta segunda-feira (25).



Eric Bourne e Stephen Carpenter se casaram no domingo na estação de pesquisa Rothera, da British Antarctic Survey (BAS).



A cerimônia - segundo casamento entre os funcionários da BAS desde que uma mudança na lei em 2016 permitiu celebrar casamentos nos setores antárticos cuja soberania é reivindicada pelo Reino Unido - foi oficializada pelo capitão do navio polar "RRS Sir David Attenborough".



O primeiro casal a se casar nesse território foram os guias de campo Julie Baum e Tom Sylvester em julho de 2017.



Baum costurou seu próprio vestido de noiva usando parte de uma velha barraca de acampamento laranja e Sylvester fez as alianças na oficina de metal da estação de pesquisa.



No domingo, Carpenter enfrentou as temperaturas frias em um kilt escocês - e botas de neve - enquanto a tripulação do navio, em uniforme completo, recebia oficialmente os recém-casados sob um arco formado por seus machados de gelo.



Para o casal, a Antártica, com seu pano de fundo de icebergs e montanhas cobertas de neve, é "o local perfeito" para se casar, afirmou.



Os noivos gravaram as coordenadas do lugar -67 34' S 68 08' O- em suas alianças e seu bolo de casamento foi coroado com figuras de pinguins.



"Estamos muito orgulhosos de ser o primeiro casamento entre pessoas do mesmo sexo celebrado no território antártico" reivindicado pelo Reino Unido, afirmou Bourne.



No final deste ano, planejam organizar outra festa para seus familiares e amigos na Espanha, onde Bourne tem residência.