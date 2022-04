A Ucrânia afirmou nesta segunda-feira que não chegou a um acordo com a Rússia para a criação de um corredor humanitário que permita a retirada de civis entrincheirados com combatentes ucranianos no complexo metalúrgico de Azovstal em Mariupol, sudeste do país.



"Declaro oficial e publicamente que, infelizmente, não há nenhum acordo sobre um corredor humanitário a partir de Azovstal hoje", escreveu no Telegram a vice-primeira-ministra ucraniana Iryna Vereshchuk, pouco depois do anúncio por parte da Rússia de que interromperia as hostilidades para permitir a retirada de civis.