Murdoch lança novo canal com entrevista em que Trump critica Harry e Meghan

O magnata dos meios de comunicação Rupert Murdoch lança, nesta segunda-feira (25), o canal "TalkTV" no Reino Unido com uma entrevista "sem censura" do ex-presidente americano Donald Trump, na qual ele critica o príncipe Harry, neto de Elizabeth II, e sua esposa Meghan.



O canal entrará no ar às 19h00 (16h00 de Brasília) e, após uma primeira hora de notícias e debates, o jornalista Piers Morgan entrevistará Trump para o programa "Uncensored" (Sem censura).



Um vídeo promocional mostra o ex-presidente dos Estados Unidos irritado ao ser questionado sobre sua afirmação de que as eleições de 2020 foram "roubadas".



Em um comunicado, Trump afirmou depois que Morgan tentou "editar ilegal e enganosamente sua longa e tediosa entrevista". Mas o jornalista disse que "estará tudo lá" no momento da exibição.



O ex-presidente também fala durante a entrevista sobre o neto da rainha Elizabeth II e sua esposa, a atriz americana Meghan Markle, que moram na Califórnia desde que se afastaram da monarquia britânica em 2020.



De acordo com trechos publicados pelo jornal The Sun, que também pertence a Murdoch, Trump concordou com a afirmação de que o príncipe Harry, de 37 anos, é controlado por Meghan e disse que o casal acabaria se separando.



A TalkTV vai ao ar na televisão convencional na Grã-Bretanha e em plataformas de streaming, além do YouTube.



A emissora usará um grupo de jornalistas do grupo News UK, de Murdoch, que inclui os jornais The Times e The Sun, e transmitirá em vídeo programas da TalkRadio, que também pertence ao empresário.



O grupo também lançou outra estação de rádio, a Times Radio, em junho de 2020, como alternativa à emissora de notícias e atualidades da BBC, a Radio 4.



Os últimos dados mostraram que a audiência da Times Radio caiu 21% nos últimos dois trimestres de 2021.



O canal TalkTV enfrentará outro canal novato, o direitista GB News, cuja audiência se estabilizou em uma base reduzida após um início instável em junho de 2021.



Murdoch e seus editores têm a vantagem da proximidade com o governo conservador britânico, que ataca com cada vez mais virulência a BBC e o canal privado Channel 4.



O magnata nascido na Austrália não esconde a irritação com as leis de radiodifusão britânicas, que impedem o tipo de demagogia pró-Trump e direitista observado em seu canal Fox News nos Estados Unidos.



Porém, Morgan e algumas partes do império midiático de Murdoch, como o The Sun, encontraram um rico filão ao ficar ao lado do primeiro-ministro Boris Johnson nas críticas a movimentos denominados "woke".



