Após um ano, só 25% dos internados se recuperaram

Estudo no Reino Unido mostra que três em cada quatro pacientes graves sofrem com sequelas, como cansaço e dores (foto: ANDREAS SOLARO/AFP)





Apenas um em cada quatro pacientes internados por COVID-19 ficou totalmente recuperado após um ano, segundo um estudo britânico publicado ontem, que aponta que ser do sexo feminino ou obeso aumenta o risco de manutenção de problemas de saúde.





Esse levantamento, apresentado no Congresso Europeu de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas, em Lisboa, e publicado na revista The Lancet Respiratory Medicine, utilizou dados de pacientes adultos de 39 hospitais do National Health Service (NHS) do Reino Unido, entre 7 de março de 2020 e 18 de abril de 2021.





A recuperação foi avaliada pelos resultados de exames em 2.320 pacientes cinco meses após a alta hospitalar e em 33% deles um ano depois. Os pesquisadores coletaram principalmente amostras de sangue na visita de cinco meses para testar a presença de várias proteínas inflamatórias.





O estudo constatou que a proporção de adultos que se recuperaram totalmente não mudou significativamente entre cinco meses (25,5%) e um ano (28,9%) após a alta hospitalar.





Ser do sexo feminino, obeso e ter recebido ventilação mecânica no hospital foram associados a uma menor probabilidade de se sentir totalmente recuperado em um ano, acrescenta a pesquisa. Entre os sintomas mais frequentes da chamada "COVID longa" estão cansaço, dores musculares, desaceleração física, falta de sono e falta de ar. Já a China registra elevação de casos em Xangai. Foram 39 mortes pela doença ontem, o número mais alto desde o início de seu confinamento, semanas atrás, enquanto a capital chinesa, Pequim, alertou para uma situação difícil devido ao aumento de infecções.