França segue no centro

Macron é o primeiro presidente francês a obter um segundo mandato desde 2002: desafio agora será eleição legislativa de junho (foto: BERTAND GUAY/AFP)





Os franceses confiaram ontem um novo mandato de cinco anos ao centrista Emmanuel Macron contra Marine Le Pen, que, apesar de perder, conseguiu o melhor resultado da extrema-direita em uma eleição presidencial na França.





Segundo estimativas iniciais, o candidato de La República en Marcha (LREM), de 44 anos, obteve entre 57,6% e 58,2% dos votos, uma diferença menor do que em 2017, quando derrotou sua adversária do Reagrupamento Nacional (RN) com 66,1% da votação.





A França optou por continuar com um líder pró-europeu, que também se tornou o primeiro a conseguir a reeleição desde 2002, quando o conservador Jacques Chirac venceu o pai de sua rival de ontem, o ultradireitista Jean-Marie Le Pen.





Confirmados os resultados, Macron prometeu que responderá ao descontentamento dos eleitores de extrema-direita. "De agora em diante, não sou mais o candidato de um campo, mas, sim, o presidente de todos", declarou durante seu discurso de vitória aos pés da Torre Eiffel, em Paris, onde também acenou com um "método renovado" para dirigir o país após um primeiro mandato marcado por protestos.





A vitória de Macron distancia o país do projeto de ruptura da candidata do RN, de 53 anos, que defendia a exclusão de estrangeiros dos benefícios sociais, inscrevendo a "prioridade nacional" na Constituição, e o abandono do comando integrado da Otan.





Porém, apesar das advertências sobre o "perigo" extremista, a ultradireita tem feito avanços constantes a cada eleição desde 2002. Com 41,8% a 42,4% dos votos, segundo estimativas, Le Pen alcançou sua melhor marca. "O resultado por si só representa uma brilhante vitória", disse a herdeira da Frente Nacional (FN) a seguidores desapontados em seu quartel-general.





As reações dos líderes europeus foram imediatas. "Podemos contar com a França por mais cinco anos", disse o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. É um "voto de confiança para a Europa", afirmou o chanceler alemão, Olaf Scholz.





Com o nome do ocupante do Palácio do Eliseu claro, a segunda economia da União Europeia (UE) entra agora na campanha para as eleições legislativas, de 12 e 19 de junho, que desta vez têm ares de um “terceiro turno”.





A reeleição de Macron ocorreu em um cenário de descontentamento entre os jovens e entre os eleitores desiludidos do esquerdista Jean-Luc Mélenchon, que recebeu quase 22% dos votos no primeiro turno.





A abstenção, entre 27,8% e 29,8% segundo as estimativas, atingiu o seu nível mais elevado em um segundo turno desde 1969 (31,3%). Assim, Macron é o presidente “mais mal eleito" desde o início da Quinta República, em 1958, observou Mélenchon, que reiterou seu apelo aos eleitores para torná-lo um "primeiro-ministro" após as eleições legislativas.





O primeiro mandato de Emmanuel Macron foi marcado por crises – protestos sociais, uma pandemia com milhões de pessoas confinadas e o retorno da guerra na Europa com a invasão russa da Ucrânia – e a França não é o mesmo país de 2017.





SOB POLÊMICA





Suas promessas de transformar a França incluem o "renascimento" da energia nuclear, alcançar a neutralidade de carbono até 2050 e sua impopular proposta de aumentar a idade de aposentadoria de 62 para 65 anos.





Embora ele já tenha dito que está disposto a ir só até os 64 anos, essa medida, contra a qual milhares de pessoas já se manifestaram no início de 2020, anuncia novos protestos massivos, como os que abalaram seu primeiro mandato, especialmente o dos “coletes amarelos”.