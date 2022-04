Policiais matam duas pessoas em carro que tentava atingi-los em Paris

Policiais abriram fogo neste domingo (24) no centro de Paris contra um veículo que tentava atingi-los, matando duas pessoas, informaram autoridades à AFP.



O carro estava indo na contramão na Pont-Neuf e acelerou em direção aos policiais, que dispararam suas armas, segundo a polícia.



Dois ocupantes do veículo morreram e um terceiro ficou ferido, acrescentou a fonte policial.



O local do incidente tinha uma grande presença policial, observou um jornalista da AFP.



A promotora Laure Beccuau chegou ao local e abriu uma investigação por "tentativa de homicídio voluntário de autoridades do poder público".



O incidente ocorreu horas depois que o presidente francês Emmanuel Macron foi reeleito, vencendo Marine Le Pen, em uma disputa em que extrema-direita chegou perto do poder.