Policiais abriram fogo neste domingo (24) no centro de Paris contra um veículo que tentava atingi-los, matando duas pessoas, informaram autoridades à AFP.



O carro estava indo na contramão e acelerou em direção aos policiais, que dispararam suas armas, segundo a mesma fonte.



Os eventos ocorreram na Pont-Neuf, no centro da capital francesa.



Um juiz era esperado no local, onde foi formado um perímetro de segurança, e a Inspetoria Geral da Polícia Nacional foi acionada para investigar o caso, como costuma acontecer quando um agente ativa sua arma, indicou a polícia.