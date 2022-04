O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, parabenizou neste domingo (24) o presidente francês Emmanuel Macron por sua reeleição e disse que Washington espera uma cooperação ainda mais estreita com Paris.



"Esperamos continuar a estreita cooperação com a França nos desafios globais, consolidando nossa longa e duradoura aliança e amizade", escreveu Blinken no Twitter.