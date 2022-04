70 migrantes são resgatados na costa da Líbia

O "Ocean Viking", o barco de resgate da organização SOS Méditerranée, auxiliou, neste domingo (24), 70 migrantes que navegavam a bordo de um barco de borracha que estava esvaziando em frente à costa da Líbia, anunciou a ONG.



Após um momento de "pânico", ao ver que a patrulha líbia se aproximava, todos os passageiros - incluindo 17 menores de idade desacompanhados - puderam ser transferidos para o navio fretado em conjunto pela ONG e pela Federação Internacional de sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICR).



Em fotos publicadas no Twitter pela SOS Méditerranée, que tem sede em Marselha (sul da França), se vê os 70 migrantes, homens em sua maioria, amontoados na parte dianteira de uma embarcação cinza meio esvaziada, quase todos sem colete salva-vidas.



O Mediterrâneo central é a rota migratória mais perigosa do mundo, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM). Essa agência da ONU calcula que mais de 23.500 pessoas morreram ou desapareceram nessa rota desde 2014; 2048 desses, no ano passado.