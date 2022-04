17 imigrantes mortos e 97 resgatados em naufrágio na costa da Tunísia

Pelo menos 17 imigrantes morreram no naufrágio de quatro barcos na costa da Tunísia, enquanto 97 pessoas foram resgatadas, disseram fontes à AFP neste domingo (24).



"Os barcos estavam muito em mau estado e deixaram a costa perto de Sfax (costa leste) na noite de 22 para 23 de abril", disse à AFP Mourad Turki, porta-voz do tribunal de Sfax, encarregado de investigar os naufrágios.



Turki explicou que o saldo inicial é de 17 mortos, incluindo pelo menos um bebê, mas que pode piorar, caso novos corpos forem encontrados nos próximos dias.



De acordo com testemunhas, "havia entre 30 e 32 pessoas em cada um dos barcos".



A maioria dos imigrantes vem da Costa do Marfim, Mali, Somália ou Nigéria, segundo o porta-voz.



Centenas de imigrantes, principalmente da África subsaariana, viajam para a Tunísia com o objetivo de depois chegar à Europa, atravessando o Mediterrâneo, na maioria das vezes em embarcações precárias.



Em 2021, quase 2.000 desapareceram ou se afogaram no Mediterrâneo, ante 1.401 em 2020, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).