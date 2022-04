Quatro mineiros morrem em acidente em mina na Polônia

O número de mineiros mortos após um acidente ocorrido no sábado (23) em uma mina de carvão em Zofiówka, no sul da Polônia, subiu para quatro, informou, neste domingo (24), a companhia mineradora JSW, que continua buscando seis trabalhadores desaparecidos.



"O balanço trágico do tremor ocorrido ontem se eleva a quatro" mortos, disse a JSW em um comunicado.



Os corpos de outros dois mineiros haviam sido descobertos no domingo pela manhã.



"A equipe de resgate segue buscando os outros seis que continuam desaparecidos. As condições na zona afetada são difíceis", acrescentou a empresa no comunicado.



Segundo a mineradora, o tremor de sábado (23) aconteceu a 900 metros de profundidade às 03h40 (horário local) e produziu um grande escapamento de metano.



Cinquenta e dois mineiros estavam dentro da mina. 42 deles voltaram à superfície ilesos.



O acidente é o segundo nesta semana.



Cinco pessoas, incluindo um paramédico, morreram e outras sete estavam desaparecidas depois de duas explosões de metano na quarta-feira (20) na mina de Pniowek. 20 pessoas foram hospitalizadas, seis delas com queimaduras graves.



A Polônia, que depende do carvão para aproximadamente 70% de sua energia, sofreu vários acidentes em minas nos últimos anos.



Em 2021, o setor minerador empregava cerca de 80.000 pessoas no país.