Uma dezena de mortos em ataque jihadista em Burkina Faso

Uma dúzia de pessoas, incluindo cinco soldados, foram mortos neste domingo (24) em um ataque jihadista a um destacamento militar no norte de Burkina Faso, informaram fontes locais e de segurança.



"Esta manhã, por volta das 05h00 (2h00 de Brasília), o destacamento militar de Gaskinde, na província de Soum, na região norte, foi atacado por grupos terroristas armados, resultando na morte de uma dezena de pessoas, incluindo cinco soldados", disse uma fonte de segurança à AFP.



"As outras vítimas são civis, que morreram durante o ataque", lamentou.



Um político local confirmou o ataque, mas relatou a morte de quatro civis.



Burkina Faso, especialmente o norte e o leste do país, tem sido palco de ataques jihadistas desde 2015 por movimentos afiliados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico, que deixaram mais de 2.000 mortos e 1,8 milhão de deslocados.