Israel manterá staus quo da Esplanada das Mesquitas

Israel "mantém" o status quo da Esplanada das Mesquitas em Jerusalém, segundo o qual os muçulmanos podem orar nesse lugar santo, mas os fiéis de outras religiões não, declarou o chefe da diplomacia israelense, Yair Lapid, neste domingo (24).



"Israel mantém o status quo e não o mudará", disse Yair Lapid à imprensa estrangeira após dias de violência na Esplanada das Mesquitas, terceiro lugar santo do Islã e o lugar mais sagrado do Judaísmo, que o chama de "Monte do Templo".



Em meados de abril, palestinos entraram em confronto com as forças israelenses na Esplanada das Mesquitas em Jerusalém Oriental, a parte palestina ocupada por Israel, o que faz temer uma nova escalada de violência.



Esses enfrentamentos aconteceram após atentados mortíferos em Israel, dois dos quais foram perpetrados por palestinos, seguidos de operações por parte do exército de Israel na Cisjordânia ocupada.



As forças de segurança israelenses anunciaram, neste domingo (24), a detenção de 12 palestinos na Cisjordânia ocupada durante o fim de semana em relação a uma série de atentados mortais ao Estado hebreu.



O exército israelense e o serviço de segurança interna, Shin Beth, disseram em um comunicado conjunto que haviam realizado "atividades antiterroristas" em várias zonas da Cisjordânia, incluindo as regiões de Hebron (sul)e no norte de Jenin (norte).



Na sexta-feira (22), mais de 50 palestinos ficaram feridos em confrontos com a polícia israelense, que disse ter intervindo depois que jovens "desordeiros" lançaram pedras da Esplanada em direção ao Muro das Lamentações.