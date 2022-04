Um morto e 45 resgatados em naufrágio de barco com migrantes na costa do Líbano

Uma criança morreu e 45 pessoas foram resgatadas neste sábado (23) após um barco que transportava cerca de 60 migrantes naufragar na costa do Líbano, informaram autoridades.



"Cerca de 45 pessoas foram resgatadas e o corpo de uma criança" foi recuperado da embarcação que afundou na costa da cidade de Trípoli, no norte, disse o ministro de Obras Públicas e Transportes, Ali Hamie, à televisão local.



Ele especificou que cerca de 60 pessoas estavam a bordo do barco, que pretendia levar migrantes sem documentos para fora do Líbano.



"A busca continua", acrescentou Hamie.



A Cruz Vermelha Libanesa afirmou que enviou 10 ambulâncias a Trípoli para apoiar o resgate.



Um correspondente da AFP verificou que o exército fechou o porto e só permitia a entrada de ambulâncias.



As famílias de alguns passageiros se reuniram para saber mais sobre seus parentes, mas tiveram o acesso negado.



"Isso aconteceu por causa dos políticos que obrigaram os libaneses desempregados a deixar o país", declarou um homem que esperava em frente ao porto para saber de um familiar.



A maioria das pessoas que tentam deixar o Líbano de forma irregular o fazem pelo mar e são refugiados sírios.



No entanto, o número de libaneses que tentam deixar o território aumentou, pois o país de 6 milhões de habitantes sofre com uma grave crise econômica e política.



Em dois anos, o poder de compra dos libaneses entrou em colapso e a moeda local perdeu mais de 95% de seu valor no mercado negro.



Entre janeiro e novembro de 2021, pelo menos 1.570 pessoas, incluindo 186 libaneses, saíram irregularmente pelo mar, segundo a Agência das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) no Líbano.