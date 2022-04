Turquia decide fechar espaço aéreo para aeronaves russas

A Turquia fechou seu espaço aéreo a todos os voos russos que tenham a Síria como destino - anunciou o chanceler Meviut Cavusoglu, neste sábado (23), citado pela imprensa local.



A medida constitui uma dura resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia, país com o qual a Turquia mantinha até agora uma atitude próxima, apesar de ser um país membro da Otan.



"Fechamos o espaço aéreo aos aviões militares russos e também aos aviões civis, que se dirigem para a Síria", declarou o ministro turco das Relações Exteriores, especificando que a interdição durará três meses.



Ele informou que já havia comunicado essa decisão ao chanceler da Rússia, Sergey Lavrov, que repassou ao presidente Vladimir Putin.



A Rússia é um dos principais aliados do regime sírio desde o início da guerra civil no país em 2011.



Alguns especialistas acreditam que a medida turca pode complicar o encaminhamento da ajuda militar russa ao presidente sírio, Bashar al-Assad.