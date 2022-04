O secretário-geral da ONU, António Guterres, viajará à Ucrânia na próxima semana para se encontrar com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, depois de se encontrar com Vladimir Putin em Moscou, anunciou o órgão em comunicado nesta sexta-feira (22).



Guterres "se encontrará com o chanceler Dmitro Kuleba e será recebido por Volodimir Zelensky em 28 de abril", disse a ONU. A reunião com o presidente russo está marcada para terça-feira em Moscou.