Espanha reabre sua embaixada em Kiev após quase dois meses de fechamento

A Espanha reabriu nesta sexta-feira (22) sua embaixada em Kiev, fechada há quase dois meses devido à invasão russa, anunciou o governo espanhol.



Às 14h00 locais (08h00 no horário de Brasília), "a delegação consular, chefiada pela embaixadora espanhola na Ucrânia, Silvia Cortés, e com o apoio e cobertura de segurança dos membros do Grupo de Operações Especiais da Polícia Nacional, procedeu à reabertura da embaixada espanhola em Kiev", anunciou o Ministério do Interior espanhol em mensagem à imprensa.



O embaixador espanhol e o pessoal diplomático foram transferidos da capital ucraniana para a Polônia no dia seguinte ao início da ofensiva russa, lançada em 24 de fevereiro.



O presidente do governo, Pedro Sánchez, anunciou na segunda-feira a reabertura da legação, e na quinta-feira visitou a capital ucraniana, encontrando-se com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.



Durante a viagem, Sánchez anunciou um novo carregamento de material militar para a Ucrânia, cerca de 200 toneladas, o que dobra o que foi enviado até agora por Madri.



Sánchez também informou que o Ministério da Justiça colocará um grupo de especialistas à disposição do Tribunal Penal Internacional (TPI) "para contribuir com o trabalho de investigação de supostos crimes de guerra cometidos na Ucrânia".