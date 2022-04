Putin se reunirá com secretário-geral da ONU em Moscou (Kremlin)

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, viajará para a Rússia na próxima semana, onde será recebido por Vladimir Putin, em seu primeiro encontro desde o início da invasão russa à Ucrânia, anunciou o Kremlin.



Este anúncio ocorre no 58º dia da ofensiva militar russa na Ucrânia, com milhares de mortos e mais de 12 milhões de deslocados na pior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial.



"Na terça-feira, 26 de abril, o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, chegará a Moscou para conversar com o chanceler russo, Serguei Lavrov. Ele também será recebido pelo presidente Vladimir Putin", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.



Não foram fornecidos mais detalhes sobre esses encontros.



Um porta-voz da ONU disse na quarta-feira que Guterres queria realizar uma reunião com os presidentes da Rússia e da Ucrânia.



As Nações Unidas estão claramente alheios a esta crise desde que Moscou enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro passado.



Guterres tenta estimular o diálogo para acabar com o conflito, segundo a ONU.



Putin não falou por telefone com Guterres, nem teve qualquer contato com o secretário-geral da ONU desde que ele alegou que a Rússia violou a Carta da ONU ao enviar tropas para a Ucrânia.