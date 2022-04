Ao menos 33 mortos em explosão em mesquita no Afeganistão

Ao menos 33 pessoas morreram e 43 ficaram feridas em uma explosão durante as orações de sexta-feira (22) em uma mesquita no norte do Afeganistão, informou um porta-voz do governo talibã, no dia seguinte a dois atentados reivindicados pelo grupo Estado Islâmico (EI).



"A explosão aconteceu em uma mesquita no distrito Iman Sahib de Kunduz e matou 33 civis, incluídas crianças", indicou, no Twitter, o porta-voz Zabihullah Mujahid.



Imagens cuja autenticidade não pôde ser imediatamente verificada mostraram nas redes sociais os muros perfurados da mesquita Mawlavi Sikandar, de Kunduz, frequentada pela comunidade sufista, um ramo do Islã.



Desde que os talibãs voltaram ao poder em agosto do ano passado após derrotar o governo apoiado pelos Estados Unidos, o número de atentados diminuiu no Afeganistão, mas os jihadistas sunitas do EI prosseguiram com os ataques contra grupos que consideram hereges.



Na quinta-feira (21), ao menos 12 pessoas morreram e várias ficaram feridas em um atentado reivindicado pelo EI em uma mesquita xiita em Mazar-i-Shariff, também no norte do Afeganistão.



Outro atentado nesse mesmo dia deixou quatro mortos em Kunduz.



Na terça-feira (19), um atentado não reivindicado até agora contra uma escola da comunidade azara em Cabul deixou seis crianças mortas e 25 feridos.