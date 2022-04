Líder da UE pediu a Putin corredores humanitários em Mariupol

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, pediu ao presidente russo, Vladimir Putin, nesta sexta-feira (22), a implementação de corredores humanitários em Mariupol e em outras cidades da Ucrânia, por ocasião da Páscoa ortodoxa - anunciou o dirigente no Twitter.



"Pressionei por acesso humanitário imediato e pela passagem segura em Mariupol e em outras cidades sitiadas, ainda mais com o motivo da Páscoa ortodoxa", tuitou Michel, após uma conversa por telefone com Putin.



Neste ano, a Páscoa ortodoxa será celebrada no domingo (24).



Nesse mesmo dia (22), o Exército russo afirmou, em Moscou, que está disposto a uma trégua na "totalidade, ou em uma parte", da zona industrial de Azovstal, o último reduto das forças ucranianas em Mariupol, para permitir a retirada dos civis.



Na quinta-feira (21), Putin reivindicou a conquista da estratégica cidade, após quase dois meses de combates e apesar de o vasto complexo industrial de Azovstal seguir sob controle dos ucranianos.



Em Bruxelas, um funcionário europeu disse que, no telefonema desta sexta-feira, Michel "reiterou (a Putin) a posição da União Europeia de uma forma direta".



Assim, ele recordou que a guerra na Ucrânia é "inaceitável" para a UE e expressou o apoio do bloco europeu à Ucrânia e à sua integridade territorial.



Segundo essa fonte, Michel pediu a Putin que estabeleça um contato direto com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.



Em Moscou, Putin emitiu um comunicado sobre a situação em Mariupol, no qual criticou a posição de líderes europeus de insistirem em uma solução militar para o conflito.



O líder russo considerou "irresponsáveis" as declarações das lideranças do bloco sobre "a necessidade de resolver a situação na Ucrânia pela via militar e ignorar os inúmeros crimes de guerra ucranianos".



Também em nota oficial divulgada hoje, o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, lamentou que a Rússia não esteja respondendo aos esforços da Ucrânia para buscar uma solução diplomática para a retirada de civis.



"O mundo foi testemunha de um cruel e ilegal ataque a Mariupol por parte da Rússia que levou à destruição da cidade, em grande escala, incluindo atrocidades contra civis, sob o pretexto de 'libertar' a cidade", denunciou.



Borrell acrescentou que os habitantes de Mariupol "foram deportados para a Rússia, ou deslocados à força para áreas não controladas pelo governo da Ucrânia".



Durante sua visita à capital ucraniana, Kiev, Michel disse, na quarta-feira (20), que a UE fará "todo o possível" para que as forças deste país derrotem a Rússia.



"Vocês não estão sozinhos. Estamos com vocês e faremos todo o possível para apoiar seus esforços e fazer a Ucrânia ganhar a guerra", disse ele ao lado de Zelensky, em uma coletiva de imprensa.



Em seu contato telefônico com Putin nessa sexta, Michel também falou sobre suas conversas com os líderes da Armênia e do Azerbaijão e o desejo expresso por ambos de alcançarem um acordo de paz entre esses dois países.