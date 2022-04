Príncipe Edward, filho de Elizabeth II, cancela parte de viagem pelo Caribe

O príncipe Edward, filho mais novo de Elizabeth II, cancelou uma viagem à ilha de Granada como parte de uma viagem pelo Caribe iniciada, nesta sexta-feira (22), para celebrar os 70 anos de reinado de sua mãe, informou a casa real.



No mês passado, o príncipe William, neto da rainha de 39 anos, também teve que cancelar parte de uma viagem ao Caribe, renunciando visitar Belize, no que os seus porta-vozes definiram unicamente como "questões delicadas".



A viagem, que pretendia celebrar o vínculo da monarquia britânica com suas antigas colônias por ocasião do "jubileu de platina" da rainha, viu ressurgir as críticas à monarquia. O príncipe e sua esposa Katherine foram invocados a pedir desculpas pelo passado escravagista do Reino Unido.



Essas reivindicações indicam tempos difíceis para a realeza britânica, sobretudo quando o príncipe Charles suceder Elizabeth II no trono.



Afetada por problemas de mobilidade, a rainha, de 96 anos, cede, cada vez mais, espaço aos seus filhos, em particular a Charles, de 73 anos, herdeiro da coroa, e a seu neto William, segundo na linha sucessória.



Eduardo, de 58 anos, e sua esposa, Sofia, decidiram adiar sua visita à Granada após consultar o governo do país e aconselhados pelo governador geral, disse o Palácio de Buckingham.



Granada é um dos 15 reinos da Commonwealth dos quais Elizabeth II é soberana.



Como parte da viagem, que vai durar até quinta (28), Edward e Sofia vão visitar Santa Lúcia, San Vicente e Granadinas e Antígua e Barbuda, também reinos da comunidade britânica.