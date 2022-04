Uma explosão em uma mesquita durante as orações de sexta-feira no norte do Afeganistão matou ao menos 33 pessoas, disse o porta-voz do governo talibã.



"A explosão aconteceu em uma mesquita no distrito de Imam Sahib de Kunduz e matou 33 civis, incluindo crianças", declarou o porta-voz do governo, Zabihullah Mujahid, no Twitter.