Ex-presidente de Honduras comparece à Justiça em NY

O ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández, que está em Nova York após ser extraditado de Honduras, comparece à Justiça nesta sexta-feira (22) - informaram fontes do tribunal responsável por seu caso.



Hernández deixou o poder em 27 de janeiro passado, após oito anos no cargo.



Devido à covid-19, ele assistirá à audiência por videoconferência, perante o juiz Stewart D. Aaron, do tribunal do distrito sul de Manhattan. O horário ainda será confirmado.



A expectativa é que o juiz vá decretar sua prisão preventiva, embora também possa deixá-lo em liberdade sob fiança, até que se sente no banco para responder pelas três acusações contra ele e que podem render-lhe a pena de prisão perpétua: tráfico de cocaína e uso, ou posse, e conspiração para uso, ou port,e de arma de fogo.



"Hernández é acusado de participar de um esquema corrupto e violento de tráfico de drogas para facilitar a importação de cocaína para os Estados Unidos entre 2004 e 2022", disse o procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, em entrevista coletiva na quinta-feira, acompanhado do procurador do distrito sul de Manhattan, Damian Williams, e da administradora da DEA, Anne Milgram.



"Sou inocente e estou sendo submetido a um processo de maneira injusta", disse Hernández, em um vídeo divulgado em Tegugigalpa, horas antes de embarcar no avião da DEA que o levou ontem para os Estados Unidos.



Grupos de oposição hondurenhos planejavam "dar as boas-vindas ao traficante de drogas" nesta sexta-feira às 14h, horário local, em uma manifestação em frente ao tribunal de Manhattan.