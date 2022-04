Novo encontro do papa com patriarca Cirilo em 2022 é cancelado

Um segundo encontro entre o papa Francisco e o patriarca Cirilo previsto para meados de 2022 em Jerusalém teve de ser cancelado - anunciou o sumo pontífice em entrevista publicada nesta sexta-feira (22) pelo jornal argentino La Nación.



Francisco observou que a relação com o patriarca é "muito boa" e lamentou que o Vaticano "tenha tido de suspender uma segunda reunião, que havíamos programado para junho, em Jerusalém".



"Mas nossa diplomacia entendeu que uma reunião dos dois neste momento poderia levar a muita confusão", justificou o papa.



Francisco e Cirilo se encontraram, pela primeira vez, em 2016, em Cuba. Em meio a sua viagem ao México, o papa fez uma escala de três horas no aeroporto de Havana para se reunir com Cirilo, que visitava a ilha.



"Sempre promovi o diálogo inter-religioso. Quando era arcebispo de Buenos Aires, juntei cristãos, judeus e muçulmanos em um diálogo frutífero. Foi uma das iniciativas de que mais me orgulho. É a mesma política que promovo no Vaticano", disse Francisco na entrevista.



O diálogo com os ortodoxos, que se separaram da Igreja Católica em 1054 durante o grande cisma entre Oriente e Ocidente, é uma das prioridades do pontificado de Francisco.



Em meados de março, o papa e o patriarca conversaram sobre o conflito na Ucrânia e desejaram uma "paz justa", segundo um comunicado do patriarcado de Moscou.



Sobre o conflito bélico, o papa disse que "toda guerra é anacrônica neste mundo e nesta etapa da civilização".



"Por isso, também beijei publicamente a bandeira ucraniana. Foi um gesto de solidariedade para com seus mortos, suas famílias e com os que sofrem a emigração", explicou.



Perguntado sobre por que não foi a Kiev, Francisco respondeu: "Não posso fazer nada que ponha em risco objetivos maiores, que são o fim da guerra, uma trégua, ou, pelo menos, um corredor humanitário. De que serviria o papa ter ido a Kiev se a guerra continuasse no dia seguinte?".