O futuro da guerra na Ucrânia "depende do destino de Mariupol", cidade cercada do sudeste da Ucrânia, que está quase totalmente sob controle russo, declarou à AFP o governador da região, Pavlo Kyrylenko.



"O sucesso da ofensiva russa no sul depende do destino de Mariupol", afirmou em uma entrevista por videoconferência, ao considerar que a cidade é "estratégica" para os ucranianos em sua defesa da região, assim como para os russos em seu desejo de assegurar uma ligação terrestre até a anexada Crimeia.