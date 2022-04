Acidente de avião de transporte de tropas deixa um morto na Ucrânia

Um avião de transporte de tropas ucraniano An-26 caiu na quinta-feira (21) durante um "voo técnico", na região de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, deixando um morto e dois feridos - informou a administração regional.



"Hoje (quinta), às 9h locais (3h em Brasília), um An-26 que pertencia à Ucrânia caiu no distrito de Mikhailivka. O avião fazia um voo técnico", anunciou no Telegram a administração regional de Zaporizhzhia, uma grande cidade próxima à linha de frente com as tropas russas.



"Sabemos que há um morto e dois feridos", continua o comunicado, acrescentado que, "segundo informações preliminares ainda não confirmadas, o avião colidiu com uma torre elétrica".



O distrito de Mikhailivka, onde o avião caiu, fica ao norte de Zaporizhzhia, a poucos quilômetros do aeroporto da cidade. O Exército russo controla uma parte do sudeste de Zaporizhzhia, onde a frente se estabilizou a algumas dezenas de quilômetros ao sudeste desta cidade industrial de mais de 700.000 habitantes.



Principal cidade ucraniana ainda sob controle de Kiev nesta parte do país, Zaporizhzhia também se tornou a primeira etapa de civis retirados de Mariupol, cidade sitiada por quase 40 dias pelas tropas russas.



O Antonov An-26 é um avião de transporte leve projetado na Ucrânia durante a era soviética. Com 24 metros de comprimento, pode voar a uma velocidade de cruzeiro de 440