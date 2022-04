Veto da China ao carvão permite fechar 15 centrais, mas outras 18 seguem adiante

A proibição de financiamento de centrais de carvão anunciada pelo presidente chinês, Xi Jinnping, permitiu cancelar 15 projetos, mas brechas na lei permitem que outras 18 centrais sigam adiante, segundo um estudo publicado nesta sexta-feira (22).



A China é o principal emissor de gases de efeito estufa e também o maior financiador de centrais a carvão no exterior, com até 67 projetos em 12 países, mas Xi Jinping anunciou em setembro a proibição de financiamento de "novos projetos".



Desde então, as empresas chinesas cancelaram 15 projetos de termelétricas no exterior que teriam gerado 12,8 gigawatts de energia elétrica, segundo um estudo do Centro para a Pesquisa em Energia e Ar Limpo (CREA), com sede em Helsinque.



Porém, a falta de normas claras permite que continuem sendo desenvolvidos outros projetos movidos a carvão, de acordo com o centro.



"A preocupação principal é que a China continue financiando ou construindo novos projetos a carvão para proporcionar energia a parques industriais sob a 'Nova Rota da Seda'", disse Isabella Suarez, pesquisadora do CREA, em referência ao plano chinês de investir 1 trilhão de dólares em infraestrutura em todo o mundo.