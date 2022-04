Japão sobe tom em disputa territorial com Rússia

O Japão reivindicou, pela primeira vez desde 2003, que quatro ilhas ao norte do arquipélago estão "ocupadas ilegalmente" pela Rússia, em um momento de deterioração dos laços entre ambos os países pelo conflito na Ucrânia.



No "Livro Azul", que rege a diplomacia do Japão, divulgado nesta sexta-feira (22), Tóquio abordou a questão da ocupação dessas ilhas.



Chamadas pelo Japão de "Territórios do Norte", as quatro foram invadidas pelo Exército soviético nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial.



Essa disputa territorial impediu a assinatura de um tratado de paz entre os dois países desde o final da Segunda Guerra Mundial.



"A principal preocupação entre Japão e Rússia são os Territórios do Norte", afirmou o Ministério das Relações Exteriores do Japão em seu compêndio anual.



O ministério também indicou que o conflito entre Rússia e Ucrânia impede um diálogo com Moscou sobre um eventual tratado de paz bilateral.