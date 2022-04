Reino Unido e Índia alcançam acordo sobre associação de defesa e segurança

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou nesta sexta-feira em Nova Délhi que Grã-Bretanha e Índia chegaram a um acordo de associação novo e ampliado nas áreas de defesa e segurança.



A nova associação é um "compromisso de várias décadas", destacou Johnson, que elogiou a relação que une "uma das democracias mais antigas com a Índia, certamente a maior democracia".



A visita acontece no momento em que o chefe de Governo britânico enfrenta as críticas de deputados conservadores e a perspectiva de uma investigação para determinar se mentiu aos parlamentares sobre o "partygate", o escândalo das várias festas organizadas em Downing Street durante os confinamentos pela pandemia.



"As ameaças de coação autocrática aumentaram ainda mais, portanto é vital que aprofundemos nossa cooperação", afirmou Johnson, ao lado do primeiro-ministro indiano Narendra Modi.



Os dois países têm um "interesse comum em manter a região do Indo-Pacífico aberta e livre", disse.



A Índia integra, ao lado dos Estados Unidos, Japão e Austrália, o grupo "Quad", considerado um baluarte contra a China.



Mas o país também tem um longo histórico de cooperação com a Rússia, seu maior fornecedor de equipamentos militares, e se negou a condenar abertamente a invasão russa da Ucrânia.