Militares ucranianos treinam no Reino Unido, diz Boris Johnson

Militares ucranianos viajaram para o Reino Unido para serem treinados no uso de veículos blindados que Londres fornecerá à Ucrânia para combater a invasão russa - anunciou o primeiro-ministro Boris Johnson.



"No momento, estamos treinando ucranianos na Polônia no uso de defesas antiaéreas e, de fato, neste país (Reino Unido), no uso de veículos blindados", disse ele aos jornalistas britânicos que o acompanharam durante uma visita à Índia.



De acordo com o porta-voz do líder conservador, citado por estes jornais na quinta-feira à noite (21), "duas dúzias" de soldados ucranianos estão, hoje, no Reino Unido para este treinamento.



"Estamos trabalhando com nossos aliados para fornecer novos tipos de material, nos quais os ucranianos podem não ter experiência. É razoável, portanto, que recebam o treinamento necessário para aproveitá-lo ao máximo", acrescentou.



"Estamos apenas trabalhando junto com nossos aliados para dar à Ucrânia as ferramentas para se defender", insistiu, minimizando as preocupações de que a medida possa ser vista pelo Kremlin como uma escalada bélica.



Durante uma visita a Kiev em 9 de abril, durante a qual se reuniu com o presidente Volodymyr Zelensky, Johnson se comprometeu a fornecer à Ucrânia 120 veículos blindados e novos sistemas de mísseis antinavio como parte de um pacote de ajuda militar britânica que também inclui mais de 10.000 mísseis antitanque.