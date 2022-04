Ucrânia anuncia que não conseguirá organizar retirada de civis na sexta-feira

A Ucrânia anunciou que não conseguirá abrir nenhum corredor para a retirada de civis nesta sexta-feira (22), por considerar que a situação nas rodovias é muito perigosa.



"Devido à insegurança nas rodovias, não haverá corredores humanitários hoje, 22 de abril", disse a vice-primeira-ministra ucraniana, Irina Vereshchuk, em uma mensagem no Telegram.



"Me dirijo a todos os que estão esperando para a retirada: por favor tenham paciência, aguentem", completou.



Na quinta-feira, três ônibus que transportavam os civis retirados do porto cercado de Mariupol chegaram a Zaporizhzhia, grande cidade do sudeste da Ucrânia.



Os ônibus transportaram mulheres e crianças através do território controlado pela Rússia após a abertura de um "corredor humanitário" para a retirada, depois de vários dias em que foi impossível utilizar a via devido aos combates.



Vereshchuk, que acompanhou a chegada dos ônibus, disse que o número de pessoas retiradas foi inferior ao previsto devido às dificuldades logísticas.



Rússia e Ucrânia trocam acusações frequentes sobre ações que prejudicam as operações de retirada de civis desde o início da invasão das tropas russas em 24 de fevereiro.