Líderes coreanos trocam cartas amistosas em meio a escalada armamentista

O líder norte-coreano Kim Jong Un agradeceu o presidente sul-coreano Moon Jae-in por seus esforços para melhorar as relações bilaterais, de acordo com a mídia estatal, em um movimento inesperado após a escalada armamentista de Pyongyang.



A tensão aumentou na península coreana após o Norte testar uma dúzia de armas este ano e dar sinais da reativação de seu programa nuclear, além da eleição no Sul de Yoon Suk-yeol como presidente, mais duro contra Kim.



Em sua carta, o líder norte-coreano indicou que aprecia "os sofrimentos e esforços empreendidos por Moon Jae-in pela grande causa da nação até os últimos dias de seu mandato", disse a agência oficial KCNA.



A presidência sul-coreana confirmou a troca de cartas entre os dois mandatários, mas não ofereceu inicialmente detalhes sobre seu conteúdo.



Durante seu mandato, que começou em 2017 e termina no próximo 10 de maio, Moon se reuniu com Kim três vezes e facilitou as negociações do líder comunista com o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



Mas as conversas fracassaram em 2019 e, desde então, Pyongyang tratava Moon como um "mediador intrometido" e deu fim a um escritório de conexão na fronteira que havia custado a Seul 15 milhões de dólares.



Além disso, nos últimos meses, acelerou seu programa de armas, alvo de sanções internacionais, e lançou seu míssil intercontinental mais potente desde 2017.



No entanto, Kim diz que as cúpulas "históricas" com Moon deram "esperança para o futuro", segundo a KCNA.



A agência também afirma que ambos os líderes concordaram que o relacionamento entre as Coreias se desenvolverá se os dois lados "fizerem esforços incansáveis".