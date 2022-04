Ucrânia acusa Rússia de preparar referendo falso em regiões ocupadas

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de preparar a organização de um falso referendo de independência nas regiões de Kherson e Zaporizhia, no sul da Ucrânia, que estão sob seu controle.



Em uma mensagem de vídeo na noite de quinta-feira, Zelensky pediu aos moradores dessas áreas que não fornecessem nenhuma informação pessoal, como número de passaporte, que as forças russas pedissem.



"Não é só para fazer um censo (...) Não é para dar ajuda humanitária de qualquer tipo. É para falsificar um suposto referendo em sua terra, se a ordem para organizar essa paródia vier de Moscou", alertou Zelensky.



A Ucrânia já havia acusado a Rússia no início de março de querer realizar um "referendo" em Kherson à imagem do que foi realizado em 2014 para selar a anexação da península da Crimeia, considerada ilegal por Kiev e países ocidentais.



No leste da Ucrânia, os territórios separatistas pró-russos de Donetsk e Lugansk proclamaram sua independência como "repúblicas populares" após referendos também considerados inválidos e não reconhecidos pela comunidade internacional.



"Não haverá uma república popular de Kherson. Se alguém quiser uma nova anexação, sanções mais fortes atingirão a Rússia", ameaçou o líder ucraniano.



Kherson, às margens do Mar Negro e do rio Dnieper, foi a primeira grande cidade tomada pelas forças russas após a invasão lançada em 24 de fevereiro.



Mais a nordeste, o exército russo também controla um grande setor em torno de Zaporizhia, embora a cidade permaneça sob controle ucraniano.