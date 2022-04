Biden oficializa Colômbia como 'aliado importante da Otan'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enviou uma carta nesta quinta-feira (21) à presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, para formalizar a designação da Colômbia como um aliado estratégico fora da Otan.



Em comunicado transmitido pela Casa Branca, Biden afirma que essa designação é "um reconhecimento da importância da relação entre os Estados Unidos e a Colômbia e as contribuições cruciais da Colômbia para a segurança regional e internacional".



Biden já havia feito o anúncio em março a seu par colombiano Iván Duque durante sua visita a Washington.



"A Colômbia é a pedra angular de nossos esforços compartilhados para construir um hemisfério próspero, seguro e democrático", disse.



O status de "aliado importante não pertencente à Otan" (MNNA, na sigla em inglês), uma qualificação legal que os Estados Unidos concedeu a 18 países, proporciona benefícios em questões militares e comerciais. A Argentina e o Brasil, designados por Bill Clinton em 1998 e por Donald Trump em 2019, eram até agora os únicos latino-americanos.



A Colômbia é, por outro lado, o único parceiro global latino-americano da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), desde 2017.