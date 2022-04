As bolsas europeias encerram o pregão desta quinta-feira (21) em diferentes direções, em uma sessão de bons resultados empresariais, mas com persistentes incertezas sobre o conflito na Ucrânia.



Paris (+1,36%) e Frankfurt (+0,98%) fecharam com altas expressivas, enquanto Londres ficou estável (-0,02%), e Milão registrou queda moderada (-0,29%). Em Madri, o Ibex-35 fechou no azul (0,51%).