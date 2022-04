Talibãs proíbem TikTok e jogo PUBG no Afeganistão

O governo talibã ordenou, nesta quinta-feira (21), a proibição no Afeganistão da rede social TikTok e do videogame PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG).



Especialmente populares entre os jovens afegãos, ambos os aplicativos são acusados de "perverterem" a juventude.



"A geração jovem está se perdendo" com estes aplicativos, justificou o governo em um comunicado, acrescentando que o Ministério das Telecomunicações será responsável por colocar a proibição em vigor.



Ainda conforme a nota oficial, o ministério também garantir que as redes de televisão não vão transmitir "conteúdo imoral", embora, no momento, os canais se limitem a exibir informações e programas religiosos.



Desde seu retorno ao poder em agosto passado, os talibãs já proibiram músicas e séries de televisão estrangeiras, ou que incluam mulheres.



O governo anterior pró-Ocidente já havia tentado banir o PUBG, um jogo de luta de sobrevivência "multiplayer" (ou seja, com vários jogadores), comparado ao filme pós-apocalíptico "Jogos Vorazes".



Pouco mais de nove milhões de afegãos, de uma população de mais de 38 milhões de pessoas, têm acesso à Internet, segundo dados divulgados em janeiro passado pelo site especializado DataReportal. Deste total, em torno de quatro milhões seriam usuários de redes sociais. A mais popular no país é o Facebook.



O aplicativo chinês TikTok já foi proibido duas vezes no Paquistão por divulgar conteúdo considerado "inapropriado".



Em seu governo anterior, os talibãs proibiram a televisão, o cinema, a fotografia, a pipa e qualquer outro tipo de entretenimento, considerados imorais.



Meta