Dez militares e nove civis são soltos em troca com Rússia, diz Kiev

Dez militares e nove civis foram libertados em uma nova troca de prisioneiros com a Rússia - anunciou o governo ucraniano nesta quinta-feira (21), sem divulgar o número de russos devolvidos na operação.



"Ocorreu uma nova troca de prisioneiros. Trouxemos 19 pessoas de volta, incluindo dez militares, entre eles dois oficiais, e nove civis", informou a vice-primeira-ministra ucraniana, Irina Vereshchuk, no Telegram.



A vice-premiê destacou que há feridos entre os libertados, os quais agora poderão receber cuidados e reabilitação.



Na troca anterior com a Rússia, 66 ucranianos foram soltos, anunciou Vereshchuk na terça-feira (19).



Não houve confirmação, por parte da Rússia, sobre esta troca, nem sobre quantos de seus cidadãos teriam sido libertados.