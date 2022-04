Os deputados britânicos aprovaram nesta quinta-feira (21) por consenso que uma comissão parlamentar investigue se o primeiro-ministro conservador Boris Johnson mentiu para a Câmara no âmbito do "partygate", o escândalo sobre as várias festas organizadas em Downing Street durante os confinamentos da pandemia.



Em uma Câmara dos Comuns com a ausência de muitos deputados da maioria conservadora, os legisladores aprovaram, sem a necessidade de votação, uma moção apresentada pela oposição para a abertura de uma investigação.