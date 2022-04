Biden anuncia nova ajuda de 800 milhões de dólares para Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quinta-feira uma ajuda militar adicional de 800 milhões de dólares para a Ucrânia.



O pacote inclui "armas de artilharia pesada, dezenas de obuses, 144.000 munições e drones", informou a Casa Branca.



"Agora estamos em um período crítico em que vão preparar o terreno para a próxima fase desta guerra", afirmou Biden a respeito da Rússia.



O governo dos Estados Unidos e seus aliados estão atuando "o mais rápido possível" para seguir proporcionando à Ucrânia "as armas que suas forças precisam", completou.



Joe Biden também considerou "questionável" a afirmação de que a Rússia controla a cidade ucraniana de Mariupol, como afirma o presidente russo, Vladimir Putin.



"Ainda não há provas de que Mariupol caiu por completo", insistiu.



"A Rússia nunca terá sucesso na ocupação da Ucrânia", disse o presidente americano.



Para seguir oferecendo ajuda militar à Ucrânia, Biden disse que solicitará recursos adicionais ao Congresso dos Estados Unidos.



Washington também pretende conceder uma ajuda econômica adicional de 500 milhões de dólares para permitir que a Ucrânia mantenha o funcionamento do governo, anunciou uma fonte do Departamento do Tesouro.



Biden também anunciou novas sanções econômicas e disse que será proibida a presença de navios vinculados à Rússia nos portos americanos.