ONU: guerra na Ucrânia deixou mais de 7,7 milhões de deslocados internos

Mais de 7,7 milhões de pessoas fugiram de suas casas na Ucrânia, devido à ofensiva russa, mas permaneceram dentro das fronteiras do país - informou a ONU nesta quinta-feira (21).



Este número divulgado pela Organização Internacional para as Migrações (OIM) da ONU representa um aumento em relação ao balanço de 5 de abril, quando o total estimado de deslocados internos era de 7,1 milhões.



"Mulheres e crianças, idosos e pessoas com deficiência foram afetadas de modo desproporcional e representam um grupo altamente vulnerável", advertiu o diretor-geral da OIM, Antonio Vitorino.



A invasão lançada em 24 de fevereiro pela Rússia provocou a fuga de milhões de pessoas, incluindo cinco milhões que deixaram o país.



Esta terceira pesquisa da OIM foi realizada entre 11 e 17 de abril. Conforme esta sondagem, até domingo passado, havia 7.707.000 pessoas deslocadas dentro da Ucrânia, das quais 60% são mulheres.



Ainda segundo estimativas, em torno de 3,47 milhões de pessoas fugiram da zona leste do país; 1,77 milhão, do norte; e 1,46 milhão, da região de Kiev. Agora, 37% dos deslocados se encontram em áreas relativamente seguras no oeste do território.



Além disso, ao menos 2,7 milhões de pessoas voltaram para suas casas até o último domingo, depois de estarem ausentes por cerca de duas semanas. Apesar desta volta, 29% dos retornados consideram seu local de residência atual como "pouco seguro", e apenas 8,5% se sentem completamente seguros.