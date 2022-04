O ministério ucraniano das Relações Exteriores pediu nesta quinta-feira a criação de um corredor humanitário "urgente" para retirar os civis da grande siderúrgica de Azovstal, último reduto de resistência na cidade portuária de Mariupol, cercada pelas forças russas.



Os civis, "refugiados em grande número" neste complexo industrial, "não confiam nas tropas russas", afirmou o ministério no Twitter.



"É necessário um corredor humanitário urgente, com garantias de que as pessoas ficarão seguras", acrescentou.