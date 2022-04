Ao menos 10 pessoas morreram e 15 ficaram feridas na explosão contra uma mesquita xiita de Mazar-i-Sharif, norte do Afeganistão, informou a polícia local.



"Uma explosão em uma mesquita de nossos irmãos xiitas matou 10 pessoas e deixou 15 feridas", declarou Asif Waziri, porta-voz da polícia da província de Balkh, que tem Mazar-i-Sharif como capital.



O grupo extremista Estado Islâmico (EI) reivindicou o ataque.



"Soldados do califado conseguiram colocar uma bolsa com explosivos dentro da mesquita e detonaram à distância, quando o local estava cheio", afirmou o grupo em um comunicado publicado no Telegram.