Presidente do grupo russo de petróleo Lukoil pede demissão

O presidente da empresa russa de petróleo Lukoil, Vaguit Alekperov, que pediu no início de março o fim da ofensiva na Ucrânia, renunciou ao cargo, anunciou o grupo nesta quinta-feira.



A empresa divulgou um comunicado curto para anunciar a renúncia de Vaguit Alekperov, sem revelar os motivos que o levaram a deixar o cargo.



"O presidente e membro do conselho de administração da Lukoil, V. Alekperov, anunciou a decisão de renunciar a suas funções", afirma o comunicado.



O anúncio acontece menos de dois meses depois de a empresa privada ter se tornado o maior grupo russo a criticar a campanha na Ucrânia em um comunicado, no qual pediu que a rápida interrupção do conflito armado e uma solução "em um processo de negociação e por meios diplomáticos".



Apesar do pedido, Alekperov foi incluído em uma lista de personalidades russas afetadas por sanções do Reino Unido, país com o qual o empresário tem muitos vínculos.



Alekperov, 10º homem mais rico da Rússia, tem 3,1% dos direitos de voto na empresa e era beneficiário de 5,4% das ações em 31 de março.