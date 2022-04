O presidente da empresa russa de petróleo Lukoil, Vaguit Alekperov, que pediu no início de março o fim da ofensiva na Ucrânia, renunciou ao cargo, anunciou o grupo nesta quinta-feira.



"O presidente e membro do conselho de administração da Lukoil, V. Alekperov, anunciou a decisão de renunciar a suas funções", afirma um comunicado, que não apresenta as razões da renúncia.



O bilionário foi incluído em uma lista de personalidades russas afetadas por sanções do Reino Unido.