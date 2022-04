Acidente de caminhonete com migrantes deixa 2 mortos no México

Pelo menos duas pessoas morreram e sete ficaram feridas nesta quarta-feira (20) quando uma caminhonete com migrantes centro americanos caiu de uma ponte no estado mexicano de Veracruz (leste), informaram as autoridades locais.



"Reportamos que um veículo caiu da ponte. Foram registrados dois mortos e sete pessoas feridas no local", aponta um relatório de proteção civil estatal.



Uma fonte, que pediu para não ser identificada por não estar autorizada para dar declarações, disse que as vítimas seriam um homem e uma mulher vindos da Nicarágua.



O veículo transitava por uma estada moderna que leva à cidade de Córdoba quando capotou e caiu de uma ponte.



De acordo com as primeiras investigações, o veículo teria perdido uma roda antes de cair no vazio e transportava outros migrantes da Guatemala e Honduras.



O veículo vinha de Tabasco (sul), um estado vizinho, e se dirigia para a fronteira com os Estados Unidos pela costa do Golfo do México, o caminho mais curto do sul do país.



Em 9 de dezembro, um trailer que transportava 160 imigrantes irregulares colidiu com uma ponte de pedestres em uma rodovia em Chiapas (sul), deixando 56 mortos, o acidente mais grave envolvendo migrantes.



O número de pessoas que tentam chegar aos Estados Unidos aumentou com a chegada do democrata Joe Biden a Casa Branca, em janeiro de 2021.



O governo mexicano, que em 2021 deteve a 307.679 pessoas sem documentos, reforçou a presença de agentes migratórios e guardas nacionais para conter a passagem de migrantes, o que os obriga a viajar clandestinamente.



Quem busca chegar nos Estados Unidos pela fronteira sul enfrenta por sua travessia pelo México inúmeros perigos, como a perseguição de criminosos e traficantes de seres humanos que os transportam em condições subumanas.