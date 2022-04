Ministros ocidentais protestam contra presença da Rússia no G20

Vários ministros das Finanças e governadores de bancos centrais dos países mais ricos do mundo, presentes nesta quarta-feira (20) em reuniões do FMI e do Banco Mundial, abandonaram a sessão plenária ou apagaram suas telas como forma de protesto contra a presença da Rússia, que invadiu a Ucrânia.



A presidência indonésia do G20 está sob pressão desde o mês passado para excluir Moscou do grupo, mas recusou porque queria permanecer "imparcial". Outros, como México ou Brasil, também vêm adotando uma posição mais neutra.



"A guerra é incompatível com a cooperação", declarou o ministro da Economia francês, Bruno Le Maire, na abertura da reunião do G20, pedindo à Rússia que "se abstenha de participar das reuniões".



Seu colega russo, Anton Siluanov, retrucou que "o G20 sempre foi e continua sendo acima de tudo um fórum econômico".



O G20 é formado pelos Estados Unidos, União Europeia, China, Reino Unido, França, Itália, Rússia, Japão, Coreia do Sul, Alemanha, Canadá, Brasil, México, Argentina, Índia, Austrália, Arábia Saudita, Indonésia, África do Sul e Turquia.



Com a não exclusão de Moscou das conversas, ministros como a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, decidiram boicotar as sessões nas quais autoridades russas falariam.



"As reuniões desta semana em Washington visam sustentar a economia mundial, e a invasão ilegal da Ucrânia pela Rússia representa uma grave ameaça à economia mundial", tuitou a vice-primeira-ministra canadense, Chrystia Freeland.



"A Rússia não deve participar ou ser incluída nessas reuniões", acrescentou.



Freeland ilustrou a mensagem com uma foto mostrando que funcionários ocidentais "deixaram o plenário do G20 quando a Rússia tentou intervir".



Uma fonte próxima à delegação americana afirmou que alguns ministros e governadores que participavam virtualmente do encontro "desligaram suas câmeras".



Londres informou que os representantes britânicos abandonaram a sala.



- Palco para Moscou? -



O ministro das Finanças alemão, Christian Linder, defendeu a vontade de Berlim de participar em todas as sessões do G20.



"Não ofereceremos à Rússia um palco para espalhar sua propaganda e suas mentiras", disse a repórteres em Washington.



Especialistas veem pouca chance de que o bloco chegue a um consenso nesta reunião sobre desafios globais, como mudanças climáticas e alívio da dívida dos países pobres.



A diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, pediu hoje aos países do G20 para continuar sua cooperação, apesar das tensões.



"Nenhum país pode resolver seus problemas sozinho. É evidente que a cooperação deve e vai continuar", afirmou em coletiva de imprensa.



- "Expectativas baixas" -



"Acredito que as expectativas devem ser extremamente baixas", declarou Matthew Goodman, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS) com sede em Washington, que descarta que os países entrarão em um acordo sobre a crise da Ucrânia, cuja participação nesta reunião do G20 foi pedida e aceita pelo G7.



Após a recessão econômica provocada pela pandemia de covid-19, a economia global sofre um novo golpe devido à invasão russa do seu vizinho, que fez os preços dos alimentos e dos combustíveis dispararem, obrigando o FMI a reduzir as perspetivas de crescimento mundial para 3,6% para este ano.



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, propôs expulsar a Rússia do G20, mas Mark Sobel, ex-funcionário do Tesouro e agora presidente do Fórum Oficial de Instituições Monetárias e Financeiras dos EUA, disse à AFP que não há um mecanismo claro para a expulsão de Moscou, que ainda conta com o apoio da China e da Índia.



"Acho que isso realmente levanta uma questão fundamental sobre como a governança global será tratada", refletiu.



A divisão também é um mau presságio para o Marco Comum do G20, criado durante a pandemia para ajudar países altamente endividados a encontrar uma maneira de reestruturar suas dívidas, mas que Sobel diz estar "fraquejando", já que a China e os credores do setor privado estão relutantes em participar.



Sobel acredita que os crescentes desentendimentos entre os Estados Unidos e a China em várias questões não relacionadas à Ucrânia tornam improvável qualquer progresso nesse campo.



TESORO