O corredor para retirar civis da cidade sitiada de Mariupol "não funcionou", afirmou nesta quarta-feira (20) a vice-primeira-ministra ucraniana Iryna Vereshchuk, que acusou as tropas russas de violar o cessar-fogo e bloquear os veículos.



"Infelizmente, o corredor humanitário de Mariupol não funcionou hoje como havíamos previsto", disse Vereschuck. Nesta manhã, ela anunciou um acordo "preliminar" com a Rússia para estabelecer um corredor humanitário pela primeira vez desde sábado nessa cidade portuária do sudeste da Ucrânia.