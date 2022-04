O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou nesta quarta-feira (20), em Kiev, que a União Europeia (UE) fará "todo o possível" para que a Ucrânia "ganhe a guerra" contra a Rússia.



"Vocês não estão sozinhos. Estamos junto com vocês e faremos todo o possível para apoiar seus esforços e fazer a Ucrânia ganhar a guerra", declarou Michel, em uma entrevista coletiva com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.