China pede aos EUA que não use a guerra da Ucrânia para difamá-la

O ministro da Defesa da China pediu, nesta quarta-feira (20), ao seu homólogo americano que "não use a questão da Ucrânia para difamar, acusar, ameaçar ou pressionar a China", após as críticas recebidas por seu suposto apoio à invasão russa.



Os comentários do ministro da Defesa, Wei Fenghe, acontecem dois dias depois que um importante senador americano disse que a China tem que sofrer maiores consequências pelo seu apoio a Moscou.



A China não condenou a invasão contra a Ucrânia e defendeu sua postura no conflito, apesar de os Estados Unidos terem alertado que a falta de vontade de Pequim para sancionar a Rússia poderia afetar seus vínculos com outras economias.



Em uma conversa com o secretário da Defesa americano Lloyd Austin nesta quarta-feira, Wei pediu aos Estados Unidos que "deixem de realizar provocações militares no mar e não usem a questão da Ucrânia para difamar, acusar, ameaçar ou pressionar a China", segundo um comunicado do Ministério da Defesa.



Na conversa, Wei também reiterou a posição de Pequim sobre Taiwan, alertando que se esta questão não for adequadamente administrada, haverá um "impacto desestabilizador" nos vínculos entre Estados Unidos e China.



Pequim considera que esta ilha governada democraticamente faz parte de seu território e prometeu recuperá-la um dia, usando a força se necessário.



Segundo um comunicado do Pentágono, os dois altos funcionários discutiram sobre defesa, assuntos de segurança regional e a invasão "não provocada" lançada pela Rússia contra a Ucrânia.