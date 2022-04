Atentado de narcotraficantes deixa seis militares mortos na Colômbia

Ao menos seis militares morreram e mais cinco ficaram feridos no nordeste da Colômbia por um ataque com explosivos atribuído a supostos narcotraficantes a mando do traficante preso "Otoniel", informou o Exército nesta quarta-feira (20).



Até a meia noite de terça-feira (19), "unidades da Quarta Brigada foram atacadas com explosivos quando efetuavam um deslocamento" no município de Frontino, departamento de Antioquia (nordeste), segundo precisou a instituição em um comunicado.



"Lamentavelmente se confirma o assassinato de seis de nossos soldados" e cinco feridos que "foram enviados por avião" a um hospital, detalhou o Exército.



"As tropas continuam as buscas de um dos nossos soldados", acrescentou a força.



Em diálogo com a Blu Radio, o general Juvenal Díaz responsabilizou o Clã do Golfo pelo ataque, a facção narcotraficante mais poderosa do país.



Durante uma operação militar, membros dessa organização instalaram "um artefato explosivo improvisado", que foi detonado "durante a passagem de um dos veículos do exército", explicou.



Segundo o oficial, essa região serve como corredor para enviar cocaína do Pacífico colombiano para o Panamá.



Próximo desse local, foi capturado em outubro de 2021, o chefe do Clã do Golfo, Dairo Antonio Úsuga, conhecido como "Otoniel". Depois da prisão, seus antigos homens no comando realizam constantes enfrentamentos com as forças públicas.



O governo colombiano já aprovou a extradição do outrora traficante mais procurado do país para os Estados Unidos, onde a justiça o acusa por tráfico de drogas.



Antes da queda de seu líder, o Clã do Golfo exportava 300 das 1.010 toneladas de cocaína que saem anualmente da Colômbia, o maior produtor mundial da droga, segundo as autoridades.